Звезда Гарри Поттера просит ее "усыпить" из-за ухудшения здоровья

84-летняя британская актриса Мириам Марголис, известная по роли профессора Помоны Спраут в фильмах о Гарри Поттере, сделала откровенное признание о состояния здоровья. В интервью она заявила, что не хочет проходить через "медленный упадок" и предпочла бы, чтобы ее "усыпили", если ситуация будет ухудшаться.
Мириам Марголис в качестве профессора Спраут. Фото из открытых источников
Марголис рассказала, что в последние годы борется с рядом серьезных заболеваний, в частности стенозом позвоночного канала и остеопорозом, которые ограничивают ее подвижность. Сейчас она передвигается с ходунками, пользуется палками, а недавно получила и электроскутер для людей с ограниченными возможностями.
Звезда также поделилась, что частично обвиняет себя в ухудшении здоровья, ведь вела малоподвижный образ жизни.
Ранее Марголис рассказывала, что из-за своего состояния зарегистрирована как человек с инвалидностью. В разговоре с журналистами она предположила, что ей "осталось жить пять-шесть лет, если не меньше". Вместе с тем, британская актриса также недавно поделилась планами навсегда переехать в Италию, где имеет дом со своей партнершей Гизер Сандерленд, с которой вместе уже почти 60 лет.
В Великобритании запрещена эвтаназия, однако в Италии регион Тоскана недавно снял ограничения на медицински ассистированное самоубийство в случае необратимых болезней, причиняющих невыносимые страдания.
