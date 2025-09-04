Звезда Гарри Поттера просит ее "усыпить" из-за ухудшения здоровья

84-летняя британская актриса Мириам Марголис, известная по роли профессора Помоны Спраут в фильмах о Гарри Поттере, сделала откровенное признание о состояния здоровья. В интервью она заявила, что не хочет проходить через "медленный упадок" и предпочла бы, чтобы ее "усыпили", если ситуация будет ухудшаться.

Мириам Марголис в качестве профессора Спраут. Фото из открытых источников

Марголис рассказала, что в последние годы борется с рядом серьезных заболеваний, в частности стенозом позвоночного канала и остеопорозом, которые ограничивают ее подвижность. Сейчас она передвигается с ходунками, пользуется палками, а недавно получила и электроскутер для людей с ограниченными возможностями.

"Я не хочу переживать период медленного спада боли и стыда. Если бы случился инсульт и привел к тому, что я не могла бы говорить, или у меня было недержание мочи, или я полностью теряла рассудок, я бы попросила меня усыпить. Это потому, что я хочу быть собой. Я не хочу быть хуже, чем могу быть", – сказала Марголис намекнув на свою эвтаназию в будущем.

Звезда также поделилась, что частично обвиняет себя в ухудшении здоровья, ведь вела малоподвижный образ жизни.

"Я не позаботилась об этом. Жаль, что я не делала физических упражнений. Это ужасная трата времени, это помогает тебе двигаться. Так что я глупа", — заявила актриса из "Гарри Поттера".

Ранее Марголис рассказывала, что из-за своего состояния зарегистрирована как человек с инвалидностью. В разговоре с журналистами она предположила, что ей "осталось жить пять-шесть лет, если не меньше". Вместе с тем, британская актриса также недавно поделилась планами навсегда переехать в Италию, где имеет дом со своей партнершей Гизер Сандерленд, с которой вместе уже почти 60 лет.

В Великобритании запрещена эвтаназия, однако в Италии регион Тоскана недавно снял ограничения на медицински ассистированное самоубийство в случае необратимых болезней, причиняющих невыносимые страдания.

