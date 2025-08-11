Звезда "Гарри Поттера" рассказала, как Трамп пытался ее соблазнить: это могло изменить ход американской истории

Оскароносная британская актриса Эмма Томпсон вспомнила неожиданный звонок, полученный от будущего президента США Дональда Трампа. В 1998 году бизнесмен пригласил ее на ужин и предложил остановиться в своем отеле.

Эмма Томпсон в фильме "Гарри Поттер". Фото из открытых источников

В интервью Variety звезда фильмов "Гарри Поттер", "Реальная любовь" и "Круэлла" Эмма Томпсон рассказала, что эпизод со звонком Дональда Трампа произошел в 1998 году, когда она снималась в политической драме "Основные цвета" об избирательной кампании Билла Клинтона.

"В моем трейлере зазвонил телефон, и это был Дональд Трамп. Сначала я подумала, что это шутка", — вспомнила Томпсон, однако Трамп сказал "я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих замечательных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе".

Томпсон призналась, что звонок ее удивил и насторожил. На тот момент она как раз завершала развод и предположила, что кто-то мог специально искать ее для знакомства с бизнесменом.

"Я поняла, что именно в тот день мой развод наконец-то состоялся… Бьюсь об заклад, у него есть люди, которые ищут соответствующих кандидаток среди всех этих симпатичных разведенных женщин, ведь он нашел номер моего трейлера! Это же слежка!" – сказала Томпсон.

В итоге Томпсон добавила, что если бы согласилась на встречу с Трампом, то могла бы изменить ход американской истории.

В 1998 году Дональд Трамп был женат на своей второй жене Марле Мэйплз, с которой расстался в 1999-м. На нынешней жене Мелании он женился в 2005 году.

