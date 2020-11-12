Звезда «Игры престолов» признался, что бедствовал после сериала

Популярный актер, звезда "Аквамена" и сериала "Игры престолов" Джейсон Момоа впервые рассказал о трудном периоде в жизни своей семьи, когда он вместе с женой и детьми остался практически без денег.

Джейсон Момоа (фото из открытых источников)

Сейчас фэнтези-сериал "Игра престолов" считается самым дорогим и популярным в мире, но в 2011 году, когда только вышел первый сезон, кинолента не была настолько успешной. Джейсон сыграл в нем Кхал Дрого и участвовал всего в 9 эпизодах, после этого контракт актера закончился, и он был вынужден искать новую работу.

Но это оказалось не так просто, актер "загибался", он не мог долгое время найти заработок и влез в большие долги, а у него была жена и дети, которых нужно было обеспечивать.

Ситуация улучшилась, когда Джейсон получил приглашение участвовать в фильме "Лига справедливости" и его карьера пошла вверх. Вскоре он получил главную роль в киноленте "Аквамен" и становился все более популярным. Сейчас график актера практически расписан поминутно, ведь он задействован во многих проектах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой.

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