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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой

Софи Тернер назвала малышку Виллой

сегодня, 21:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой

Famous | ZUMAPRESS.com

В жизни 24-летней звезды американского фэнтези-сериала "Игры престолов" Софи Тернер случилось радостное событие - рождение первенца. Такую информацию предоставило издание TMZ.

Инсайдер сообщает, что актриса родила девочку в среду, 22 июля, в одной из лос-анджелесских больниц. Малышку назвали Виллой. О том, как прошли роды и как чувствует себя новоиспеченная мама пока неизвестно, так как знаменитость официально не объявила о рождении первенца.

Известно лишь, что Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас очень взволнованы тем, что стали родителями и наслаждаются этим радостным событием.

Напомним, что пара начала встречаться в ноябре 2016 года, а спустя год объявила о своей помолвке. Но поженились влюбленные только в 2019 году в Лас-Вегасе. В начале текущего года стало известно, что Софи и ее муж ожидают пополнение в семье. При чем, длительное время актриса тщательно скрывала от общественности свое интересное положение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появилась информация о том, что 29-летняя звезда фильмов "Нерв" и "Оторва" Эмма Робертс готовится стать мамой. 


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