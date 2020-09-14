33-летняя актриса Эмилия Кларк была замечена в компании своего коллеги Мэтта Смита. Они познакомились довольно давно: в 2015 году на съемках фильма "Терминатор: Генезис". После завершения съемок, знаменитости вместе пришли на престижную премию British Academy Film Awards. Об этом пишет издание kanalukraina.

Звезда "Игры престолов" встречается с коллегой по съемочной площадке. Фото: newsday.

А совсем недавно журналисты вновь увидели их вместе. В этот раз парочка сидела за столиком в одном из лондонских кафе, а после чего они отправились на вечернюю прогулку. Известно, что звезды вместе отлично провели время, постоянно шутя и смеясь, по рассказам очевидцев. Папарацци успели сделать лишь одно фото, но было совершенно очевидно, что молодые люди вели себя именно так, как ведут себя люди на романтических свиданиях. Судя по их счастливому виду, можно сделать вывод, что они действительно чувствуют себя комфортно в компании друг друга.





Раньше Эмилия Кларк была в отношениях с режиссером Чарли Макдауэллом. Но через некоторый период времени, пара решила расстаться. Известно, что Чарли сейчас строит романтические отношения с Лили Коллинз. А Кларк не так давно приписывали роман с Томом Тернером, который является ассистентом режисера.

Мэтт Смит ранее встречался с актрисой Лили Джеймс, а потом с Клэр Фой, которая была его партнершей по сериалу "Корона".





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