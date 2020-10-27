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Звезда Инстаграм похвасталась шикарными формами в мини-бикини (ФОТО)

Очередное откровенное фото от Лины Перес

сегодня, 03:45
Автор:

Владимир Лавский

Американская модель Лина Перес опубликовала в Инстаграм очередное жаркое фото. 

Звезда Инстаграм похвасталась шикарными формами в мини-бикини (ФОТО)

В этот раз 27-летняя модель ошарашила пользователей интернета снимком в синем бикини. Судя по публикации, Перес находится где-то рядом с пляжем. Нежный макияж темных тонов лишний раз подчеркивает ее пышное тело. На данный момент публикация собрала более 150 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев, где все хвалят ее фигуру. 

"Никогда" не публикуй посты по воскресеньям, но Господи, благослови", — подписала публикацию модель.

Лина Перес — известная за границей модель нижнего белья, которая сотрудничает со многими брендами. 


Как ранее сообщали "Комментарии", британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной. 

Напомним, в свое время Грэм была едва ли не первой в категории size+ (девушки с большими формами), которая побывала на обложках большинства модных журналов. 


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