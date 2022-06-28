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Звезда из сериала "Сваты" Добронравов пришел в больницу к российским захватчикам: подробности

Актер в России публично демонстрирует, как он относится к военному вторжению в Украину

сегодня, 22:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Федор Добронравов, известный украинцам, как звезда культового сериала "Сваты", публично демонстрирует, как он относится к военному вторжению в Украину. Об этом сообщает Униан.

Звезда из сериала "Сваты" Добронравов пришел в больницу к российским захватчикам: подробности

Федор Добронравов (фото из открытых источников)

Важно, что российские медиа обнародовали информацию, как актер посещает раненых захватчиков в медицинских учреждениях России. В палатах Добронравов пожелал солдатам скорейшего выздоровления.

"Все будет хорошо", – говорит звезда сериала, заходя в палаты, где находились бойцы.

Также известный актер общался с военными, причастными к обстрелам мирных украинских городов. Еще он давал свой автограф всем желающим.

При этом, коллега актера Татьяна Кравченко после войны не сказала своего мнения о вторжении российских захватчиков в Украину. Но один из режиссеров этого телесериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич сказал, что он знает, как оценивает это все актриса. Как он отметил, рожденная на Донбассе актриса не может без боли в душе наблюдать за процессом, как "ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ведущая FreeДом попросила главу ОВА перейти на русский, когда тот рассказывал об обстреле Кременчуга.

  Ведущая, представляющая медиагруппу "Украина" Юлия Галушка во время эфира канала FreeДом, где показывали включение из города Кременчуг, именно там ракеты РФ разрушили торгово-развлекательный центр, где в то время были мирные люди, обратилась с просьбой к председателю Полтавской ОВ Дмитрию Лунину , говорить по-русски. Об этом сообщает "Детектор медиа".

 




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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/zirka-svativ-dobronravov-publichno-pidtrimav-rf-i-priyshov-u-likarnyu-do-okupantiv-video-11883159.html
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