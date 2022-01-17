Звезда "Крепостной" хотела покончить жизнь самоубийством

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Светлана Шкурупий
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украинская актриса, звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная стала
гостьей программы "Мой секрет" с Машей Ефросининой, которой
рассказала, что из-за первой любви хотела свести счеты с жизнью.
Анна Сагайдачная (фото из открытых источников)
Девушка
призналась, что в 18-летнем возрасте влюбилась в мужчину, который был старше ее
на 17 лет. Но их отношения были "тяжелыми" и она несколько раз думала
о самоубийстве. Бойфрендом Анны стал актер, с которым она вместе работала в
спектакле, вместе с ним она была три года. В прошлом мужчина был женат, у него
были дети, и по словам Анны, она его в то время очень ревновала.
Но
проблемы в их отношениях были связаны не только с ревностью. Бойфренд девушки
страдал алкоголизмом, и ей приходилось в студенческие годы искать ночами его по
ресторанам. В то время у нее начали появляться мысли о суициде.
Но
справиться с тяжелыми мыслями и отпустить эти отношения ей помогла вера в Бога,
а также поддержка мамы.
Анна отметила, что рассказала эту историю, чтобы ее услышали 18-20-летние девочки, у которых сейчас подобные проблемы в отношениях, и чтобы она также выбирали жизнь и перенаправляли свою энергию в правильное русло, используя свою слабость как силу.
К
слову, сейчас звезда "Крепостной" счастлива в браке с продюсером
Евгением Третьяком, и они вместе воспитывают сына Тимура.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что актриса сериала
"Крепостная" закрутила роман с комиком.
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