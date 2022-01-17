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Звезда "Крепостной" хотела покончить жизнь самоубийством

32-летняя украинская актриса Анна Сагайдачная впервые призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за любви

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Популярная украинская актриса, звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная стала гостьей программы "Мой секрет" с Машей Ефросининой, которой рассказала, что из-за первой любви хотела свести счеты с жизнью.

Звезда "Крепостной" хотела покончить жизнь самоубийством

Анна Сагайдачная (фото из открытых источников)

Девушка призналась, что в 18-летнем возрасте влюбилась в мужчину, который был старше ее на 17 лет. Но их отношения были "тяжелыми" и она несколько раз думала о самоубийстве. Бойфрендом Анны стал актер, с которым она вместе работала в спектакле, вместе с ним она была три года. В прошлом мужчина был женат, у него были дети, и по словам Анны, она его в то время очень ревновала.

Но проблемы в их отношениях были связаны не только с ревностью. Бойфренд девушки страдал алкоголизмом, и ей приходилось в студенческие годы искать ночами его по ресторанам. В то время у нее начали появляться мысли о суициде.

"Это как раз был период моих ночных скитаний, в поисках того человека, где он пьянствует и с кем. И когда он не отвечал, я не хотела возвращаться в квартиру из-за страха одиночества. Я шла ночью на мост Патона и думала не о хорошем", — призналась Анна.

Но справиться с тяжелыми мыслями и отпустить эти отношения ей помогла вера в Бога, а также поддержка мамы.

Анна отметила, что рассказала эту историю, чтобы ее услышали 18-20-летние девочки, у которых сейчас подобные проблемы в отношениях, и чтобы она также выбирали жизнь и перенаправляли свою энергию в правильное русло, используя свою слабость как силу.

 

К слову, сейчас звезда "Крепостной" счастлива в браке с продюсером Евгением Третьяком, и они вместе воспитывают сына Тимура.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса сериала "Крепостная" закрутила роман с комиком.


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