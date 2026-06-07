Звезда "МастерШеф" Мартыновская показала свое "новое лицо" после пластики (ФОТО)

Украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась новыми фото, на которых продемонстрировала изменения во внешности после комплекса косметологических процедур.

Ольга Мартыновская. Фото: instagram / olga_martynovska

Снимки появились на странице Instagram самой Мартыновской и одной из профильных косметологических клиник. На фото показано сравнение до и после, где заметны изменения в состоянии кожи и общем тонусе лица.

По данным клиники, звезда прошла индивидуально подобранный курс процедур, включавший лифтинг, биоревитализацию, инъекционные методики, экзосомную терапию, капельницы для восстановления, а также коррекцию отдельных зон лица. В сообщении отмечается, что речь идет не о радикальном изменении внешности, а о комплексном уходе, направленном на улучшение качества кожи.

Ольга Мартыновская. Фото: instagram/olga_martynovska

Ольга Мартыновская. Фото: instagram/olga_martynovska

Медики и представители клиники подчеркивают, что главной целью было "освежение" лица, повышение упругости и увлажнения кожи при сохранении природных черт.

"История Ольги — об очень современном отношении к себе: не ждать момента, когда "уже нужно что-то делать", а выбирать регулярную профессиональную заботу", — пишет косметическая клиника о сотрудничестве с 35-летней Ольгой Мартыновской.

Ольга Мартыновская – известная украинская шеф-поварша, ресторатор и судья проекта "МастерШеф Украина". Победительница 3-го сезона шоу "МастерШеф", выпускница престижной парижской кулинарной школы Le Cordon Bleu и совладелица французского ресторана Les Foodies. С 2020 года судья телешоу "МастерШеф. Профессионалы" и классического "МастерШеф".

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