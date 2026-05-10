Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію: перші фото до та після

Відомий український шеф-кухар та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про пластичну операцію на обличчі. 54-річний телеведучий зізнався, що переніс блефаропластику — це косметична процедура з корекції повік.

Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію. Фото: instagram / hectorjimenezbravo

Про зміни у зовнішності шеф-кухар повідомив на своїй сторінці в Instagram. За словами Ектора Хіменеса-Браво, він наважився на пластичну операцію через вікові зміни та бажання позбутися "втомленого погляду". Телеведучий пояснив, що з роками шкіра навколо очей втратила тонус, тому він вирішив звернутися до пластичних хірургів.

"Цей день настав! Нарешті можу поділитись результатами своєї реабілітації після блефаропластики", — написав Хіменес-Браво.

Шеф-кухар показав, як виглядав у перші дні після операції. На оприлюднених кадрах видно набряки та сліди хірургічного втручання. За словами телеведучого, відновлення супроводжувалося тимчасовою припухлістю та швами, однак реабілітація пройшла швидше, ніж він очікував.

Ектор розповів, що через тиждень після процедури лікарі зняли шви та залишили спеціальні тейпи в зоні очей.

Для Ектора Хіменеса-Браво це не перший досвід косметичного втручання. Раніше телеведучий розповідав, що робив пересадку волосся.

