Звезда "МастерШеф" погибла в ДТП в Мексике

В Мексике трагически погибла 38-летняя участница кулинарного шоу "МастерШеф" Янин Кампос. О смерти шеф-повара сообщил ее брат. По данным местной полиции, Кампос попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, причины которого до сих пор выясняются.

Звезды "МастерШеф" Янин Кампос погибла в ДТП. Фото из открытых источников

Смертельная авария с Янин Кампос произошла ранним утром 2 августа в ее родном городе Чиуауа. Приблизительно в 6:30 утра автомобиль, которым управляла женщина, съехал с трассы и врезался в припаркованную машину на автомагистрали Периферико Р. Алмада. Местная полиция не исключает, что к аварии могли привести превышение скорости или невнимательность за рулем. Пока это две главные версии.

Скорая оперативно доставила Янин в больницу "Кристус Мугерса". Однако, несмотря на усилия медиков, через два дня Янин Кампос умерла от тяжелых травм. О смерти звезды "МастерШеф" публично сообщил ее брат Рауль Кампос.

Янин Кампос завоевала популярность после участия в четвертом сезоне мексиканской версии шоу "МастерШеф" в 2018 году, где заняла шестое место. Хотя она не дошла до финала, продюсеры шоу увидели в ней личность с харизмой и потенциалом. Уже через год Кампос пригласили в спин-офф "МастерШеф: Месть", в котором принимали участие фавориты прошлых сезонов, которые не смогли победить. Янин Кампос здесь также не одержала победы, однако получила популярность.

После шоу Янин стала узнаваемой в мире кулинарии и приобрела популярность как фуд-блогерша и инфлюэнсерша. Ее часто приглашали на телевизионные шоу, фестивали и благотворительные мероприятия.

