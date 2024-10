Звезда One Direction погиб в 31 год: полиция подозревает, что он прыгнул с балкона

Лиам Пейн, бывший участник популярной группы One Direction, трагически погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция подозревает, что инцидент мог произойти из-за того, что певец был под влиянием наркотиков или алкоголя.

Трагедия произошла в аргентинской столице, где Лиам остановился в отеле Casa Sur Palermo. Вскоре туда приехала полиция после сообщений об агрессивном поведении человека, который мог быть под действием психоактивных веществ. Источники сообщают, что Лиам вел себя непредсказуемо в гостинице, а спустя некоторое время произошло фатальное падение с балкона. Правоохранители проводят расследование, и сейчас основной версией есть возможность того, что певец сам прыгнул.

"Лиам Джеймс Пэйн, композитор и гитарист, бывший участник группы One Direction, погиб сегодня после падения с третьего этажа гостиницы в районе Палермо", — говорится в заявлении полиции.

Трагедия вызвала волну эмоций среди фанатов артиста, десятки из которых собрались возле гостиницы, чтобы почтить память певца. Лиам Пейн оставил после себя семилетнего сына, матерью которого является певица Шерил Коул.

"Наши сердца абсолютно разбиты, и мы желаем много света и силы его семьи и близким", — написал латиноамериканский филиал MTV в своем сообщении в соцсети X.

Пейн прославился во всем мире после участия в британском шоу талантов X-Factor в 2010 году. Он стал одним из участников группы One Direction, которая получила мировую известность благодаря таким хитам, как "Drag Me Down", "What Makes You Beautiful" и "Story of My Life". С 2017 года Пэйн пытался начать сольную карьеру, однако столкнулся с многочисленными трудностями, которые, по данным источников, негативно повлияли на его психическое состояние и побуждали к употреблению наркотиков и алкоголя.