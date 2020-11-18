Звезда «Папиных дочек» поделилась с поклонниками очередным пикантным фото

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Любовь Блажко
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой СМИ приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опубликовала на своей странице в социальных сетях свежий снимок. Поклонники мгновенно отреагировали на смелый образ актрисы, написав, что новый наряд ей очень идет.
Мирослава Карпович. Фото: news-term.net
Так, соответствующую фотографию 34-летняя звезда разместила в Instagram. На ней она предстала в откровенном боди, которое выгодно подчеркнуло ее великолепную фигуру. Также на ней были балетки и белые гольфы. Сам снимок получился черно-белым, отчего образ Карпович кажется еще холоднее и уверенней, согласны?
Фанаты не пожалели приятных слов для своего кумира, вот несколько комментариев под этим фото:
"Шикарная", — пишет lobar_abidova.
"Эта Прическа вам невероятно идёт!", — добавила _olvitri_.
"Мирочка, Вы – чудо", — прокомментировала kristinka_skvorcova.
Известно, что Мария Карпович сыграла одну из главных ролей в ситкоме "Папины дочки". А именно – старшую дочь семейства Васнецовых Марию.
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