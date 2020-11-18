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Звезда «Папиных дочек» поделилась с поклонниками очередным пикантным фото

Она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройную фигуру

сегодня, 16:47
Автор:

Любовь Блажко

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой СМИ приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опубликовала на своей странице в социальных сетях свежий снимок. Поклонники мгновенно отреагировали на смелый образ актрисы, написав, что новый наряд ей очень идет. 

Звезда «Папиных дочек» поделилась с поклонниками очередным пикантным фото

Мирослава Карпович. Фото: news-term.net

Так, соответствующую фотографию 34-летняя звезда разместила в Instagram. На ней она предстала в откровенном боди, которое выгодно подчеркнуло ее великолепную фигуру. Также на ней были балетки и белые гольфы. Сам снимок получился черно-белым, отчего образ Карпович кажется еще холоднее и уверенней, согласны? 

"Как у всех дела? Вы ходите по дому в тапках, носках или босиком? В пижаме, халате, футболке и трусах, или в чем мать родила? Хочу вас всех узнать с малого", – написала под новым постом знаменитость.

Фанаты не пожалели приятных слов для своего кумира, вот несколько комментариев под этим фото: 

"Шикарная", — пишет lobar_abidova.

"Эта Прическа вам невероятно идёт!", — добавила _olvitri_.

"Мирочка, Вы – чудо", — прокомментировала kristinka_skvorcova.

Звезда «Папиных дочек» поделилась с поклонниками очередным пикантным фото - фото 2

Известно, что Мария Карпович сыграла одну из главных ролей в ситкоме "Папины дочки". А именно – старшую дочь семейства Васнецовых Марию. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня". 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHuONhJpdzm/
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