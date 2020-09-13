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Звезда «Сплетницы» стала мамой во второй раз

О беременности звезды стало известно в апреле 2020 года

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярна актриса Лейтон Мистер, наиболее известна ролью Блэр Уолдорф в телесериале "Сплетница" стала мамой во второй раз. Этой чудесной новостью поделился ее муж Адам Броди, передает издание The Daily Mail.

Звезда «Сплетницы» стала мамой во второй раз

Лейтон Мистер и Адам Броди

Звездное семейство тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, поэтому о второй беременности актрисы стало известно лишь в апреле 2020 года и все благодаря папарацци, которым удалось заснять Лейтон с округлившимся животиком. 

И на днях, ее супруг Адам Броди заявил, что у них родился мальчик. Но ни точной даты рождения, ни имени малыша он не сообщил.

Напомним, что звезда "Сплетницы" познакомилась с Адамом Броди в 2010 году на съемках фильма "Любовный переплет" и у них завязался роман. В 2013 году они объявили о своей помолвке, а спустя год официально стали мужем и женой. Звездная пара уже воспитывает дочь Арло Дэй Броди, которой 5 лет. Ее рождение знаменитости также долго скрывали, а лицо малышки впервые показали, когда ей исполнилось 4 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная американская модель в третий раз станет мамой.


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