Звезда сериала "Очень странные дела" признался, что регулярно донатит на помощь Украине

Известный по роли в сериале Netflix "Очень странные дела" голливудский актер Финн Вулфхард заявил, что ежемесячно перечисляет средства в поддержку Украины. В интервью изданию Variety 22-летний актер рассказал о своей благотворительной деятельности, которую он обычно не афиширует.

Финн Вулфхард из сериала "Очень странные дела". Фото из открытых источников

Финн Вулфхард рассказал, что, несмотря на свою популярность, он довольно сдержанный человек и обычно не сообщает о своей благотворительности.

"Я достаточно сдержан и застенчив в реальной жизни, поэтому не освещаю много личного в соцсетях", — объяснил Вулфхард.

В то же время актер признал, что неоднократно посылал пожертвования на официальную фандрейзинговую платформу United24, созданную для помощи Украине во время полномасштабной войны.

По словам актера, война в Украине одна из ключевых тем современности, которую нельзя игнорировать. Вулфхард не уточнил, на какие направления направлял средства, однако подчеркнул, что его вклад сознательная гражданская позиция.

Помимо поддержки Украины Финн активно интересуется вопросами социальной справедливости. Особенно его беспокоит ситуация с правами коренных народов. Его отец, юрист, работающий с общинами, борющимися за возвращение украденных земель

"Тот факт, что они должны бороться с правительством, чтобы попытаться получить от них деньги за украденную землю, просто безумие", – заявил актер.

Платформа United24 активно привлекает мировых лидеров мнений в кампании по сбору средств на медицину, восстановление, дроны, технику и гуманитарную помощь. В частности, в роликах в поддержку Украины появлялись Миша Коллинз, Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Марк Хэмилл и другие.

