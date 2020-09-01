Популярная украинская актриса и участница шоу "Танцы со звездами", которая заболела коронавирусом, рассказала подробнее о симптомах болезни. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает издание tsn.

Девушка говорила о том, что начинает сильно ломить тело, пересыхает во рту, пропадает обоняние. Она подчеркнула, что жить в этом мире без ощущения запахов очень скучно, а еда становится похожей на пластилин. А на фоне всех перечисленных симптомов выступает слабость и вялость в теле.

Звезда сериала "Папик" рассказала о симптомах коронавируса. Дарья Петрожицкая. Фото: clutch.

"Удивительно, когда целыми днями лежишь, а при этом чувствуешь себя уставшей. Вселенная дала мне это для того, чтобы я отдохнула, наверное.", - написала Петрожицкая.

Также актриса поблагодарила всех своих близких и поклонников за поддержку. Она сообщила, что в "Танцах со звездами" и съемками в сериале "Папик" пока вынуждена сделать паузу. Но добавила, что после своего выздоровления намерена с головой окунуться в работу.





"Остановила весь ритм съёмки #папик2 и @tanci1plus1

Чувствую себя героиней этого фильма

Сейчас мне намного лучше,но дышать сложновато и жду запахов))

Вот как сделаю повторный тест и как вернусь!", - поделилась Дарья.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом.







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