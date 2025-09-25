Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" удалила грудные импланты: какая причина

Американская актриса Алисса Милано, известная миллионам украинских зрителей благодаря сериалу "Все женщины — ведьмы", рассказала о личном решении удалить грудные импланты. 52-летняя звезда объяснила, что этот шаг стал для нее символом свободы и принятия себя.

Алисса Милано. Фото из открытых источников

В своем Instagram Алисса Милано назвала установление имплантов "ложными нарративами" и призналась, что много лет считала их необходимыми для привлекательности, успеха и любви.

"Я отпускаю тело, которое было сексуализировано, которым злоупотребляли, которое, как я верила, должно было быть другим, чтобы я была счастлива. И делая это, я надеюсь освободить свою дочь Беллу от таких же нездоровых требований", — написала актриса.

В то же время Милано подчеркнула, что для других женщин импланты могут стать путём к красоте и уверенности, и в этом нет ничего плохого. Актриса добавила, что ее привлекательность и успех не зависят от внешних изменений.

"Сегодня я любимая, женственная и привлекательная — и не благодаря имплантам. В этом осознании есть столько радости. Сегодня я настоящая. Сегодня я свободна", — подытожила Милано.

Алисса Милано известна своими феминистическими воззрениями и общественной деятельностью. В 2024 году она стала послом платформы UNITED24, выразив поддержку Украине. Также Милано поддержала Зеленского после скандала в Белом доме, который произошел в конце февраля этого года.

