logo

BTC/USD

111393

ETH/USD

4002.28

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" удалила грудные импланты: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" удалила грудные импланты: какая причина

Актриса Алисса Милано рассказала об удалении грудных имплантов. Она назвала этот шаг путем к свободе и принятию себя.

25 сентября 2025, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американская актриса Алисса Милано, известная миллионам украинских зрителей благодаря сериалу "Все женщины — ведьмы", рассказала о личном решении удалить грудные импланты. 52-летняя звезда объяснила, что этот шаг стал для нее символом свободы и принятия себя.

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" удалила грудные импланты: какая причина

Алисса Милано. Фото из открытых источников

В своем Instagram Алисса Милано назвала установление имплантов "ложными нарративами" и призналась, что много лет считала их необходимыми для привлекательности, успеха и любви.

"Я отпускаю тело, которое было сексуализировано, которым злоупотребляли, которое, как я верила, должно было быть другим, чтобы я была счастлива. И делая это, я надеюсь освободить свою дочь Беллу от таких же нездоровых требований", — написала актриса.

В то же время Милано подчеркнула, что для других женщин импланты могут стать путём к красоте и уверенности, и в этом нет ничего плохого. Актриса добавила, что ее привлекательность и успех не зависят от внешних изменений.

"Сегодня я любимая, женственная и привлекательная — и не благодаря имплантам. В этом осознании есть столько радости. Сегодня я настоящая. Сегодня я свободна", — подытожила Милано.

Алисса Милано известна своими феминистическими воззрениями и общественной деятельностью. В 2024 году она стала послом платформы UNITED24, выразив поддержку Украине. Также Милано поддержала Зеленского после скандала в Белом доме, который произошел в конце февраля этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная инфлюэнсерша умерла после популярной пластической операции по увеличению груди.

Также "Комментарии" писали, что звезда сериала "Все женщины — ведьмы" рассказала о шокирующих последствиях коронавируса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости