Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" видалила грудні імпланти: яка причина

Американська акторка Алісса Мілано, відома мільйонам українських глядачів завдяки серіалу "Всі жінки — відьми", розповіла про особисте рішення видалити грудні імпланти. 52-річна зірка пояснила, що цей крок став для неї символом свободи та прийняття себе.

Алісса Мілано. Фото з відкритих джерел

У своєму Instagram Алісса Мілано назвала встановлення імплантів "хибними наративами" та зізналася, що багато років вважала їх необхідними для привабливості, успіху й кохання.

"Я відпускаю тіло, яке було сексуалізоване, яким зловживали, яке, як я вірила, мало бути іншим, щоб я була щасливою. І роблячи це, я сподіваюся звільнити свою доньку Беллу від таких самих нездорових вимог", — написала акторка.

Водночас Мілано наголосила, що для інших жінок імпланти можуть стати шляхом до краси й упевненості, і в цьому немає нічого поганого. Акторка додала, що її привабливість і успіх не залежать від зовнішніх змін.

"Сьогодні я кохана, жіночна й приваблива — і не завдяки імплантам. У цьому усвідомленні є стільки радості. Сьогодні я справжня. Сьогодні я вільна", — підсумувала Мілано.

Алісса Мілано відома своїми феміністичними поглядами та громадською діяльністю. У 2024 році вона стала амбасадором платформи UNITED24, висловивши підтримку Україні. Також Мілано підтримала Зеленського після скандалу у Білому домі, який стався у кінці лютого цього року.

