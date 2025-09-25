Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" видалила грудні імпланти: яка причина

Рубрики
Американська акторка Алісса Мілано, відома мільйонам українських глядачів завдяки серіалу "Всі жінки — відьми", розповіла про особисте рішення видалити грудні імпланти. 52-річна зірка пояснила, що цей крок став для неї символом свободи та прийняття себе.
Алісса Мілано. Фото з відкритих джерел
У своєму Instagram Алісса Мілано назвала встановлення імплантів "хибними наративами" та зізналася, що багато років вважала їх необхідними для привабливості, успіху й кохання.
Водночас Мілано наголосила, що для інших жінок імпланти можуть стати шляхом до краси й упевненості, і в цьому немає нічого поганого. Акторка додала, що її привабливість і успіх не залежать від зовнішніх змін.
Алісса Мілано відома своїми феміністичними поглядами та громадською діяльністю. У 2024 році вона стала амбасадором платформи UNITED24, висловивши підтримку Україні. Також Мілано підтримала Зеленського після скандалу у Білому домі, який стався у кінці лютого цього року.
