Звезда советской эстрады сильно сдал: что известно о его состоянии

Лиля Воробьева
Украинский поэт Евгений Рыбчинский неожиданно рассказал о подробностях исчезновения из публичного пространства известного российского певца Валерия Леонтьева.
Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)
В интервью программе "Наедине" Рыбчинский поделился тем, где находится артист. По его словам, в последний раз он видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании. Поэт отметил, что хотя они не общались очень близко, было заметно: у певца серьезные проблемы со здоровьем.
Также Рыбчинский сообщил, что Леонтьев не прекратил концертную деятельность, однако выступает в особых условиях.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская знаменитость Валерий Леонтьев принял решение покинуть сцену. Об этом 19 марта, в день рождения певца, заявил его концертный директор.
Он объяснил, что это решение было принято уже давно, но сейчас просто нужно поставить все точки над "и" для поклонников.
Сам Леонтьев также дал комментарий о своем завершении карьеры на большой сцене.