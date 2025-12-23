logo

Звезда советской эстрады сильно сдал: что известно о его состоянии

Валерий Леонтьев, может быть, серьезно болен и боится за свою жизнь.

23 декабря 2025, 23:50
Лиля Воробьева

Украинский поэт Евгений Рыбчинский неожиданно рассказал о подробностях исчезновения из публичного пространства известного российского певца Валерия Леонтьева.

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

В интервью программе "Наедине" Рыбчинский поделился тем, где находится артист. По его словам, в последний раз он видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании. Поэт отметил, что хотя они не общались очень близко, было заметно: у певца серьезные проблемы со здоровьем.

Также Рыбчинский сообщил, что Леонтьев не прекратил концертную деятельность, однако выступает в особых условиях.

"Леонтьев — это старшее поколение. С ним общался папа. В последний раз я его видел в Испании в 2022-м. Он сильно болен, да. Он выступает. Когда надо, когда платят большие деньги, то он выступает. В Европе. Он боится за свою жизнь, за свое здоровье", — рассказал поэт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская знаменитость Валерий Леонтьев принял решение покинуть сцену. Об этом 19 марта, в день рождения певца, заявил его концертный директор.

Он объяснил, что это решение было принято уже давно, но сейчас просто нужно поставить все точки над "и" для поклонников.

"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, прямо сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концертов и не снимаемся ни в каких программах из-за того, что ему уже 75 лет", — сообщил концертный директор.

Сам Леонтьев также дал комментарий о своем завершении карьеры на большой сцене.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит старения. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выбивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез. Я хочу только поблагодарить меня," знаменитость.
 



