Зірка радянської естради сильно здав: що відомо про його стан

Валерій Леонтьєв, можливо, серйозно хворий і боїться за своє життя.

23 грудня 2025, 23:50
 Український поет Євген Рибчинський несподівано розповів подробиці зникнення з публічного простору відомого російського співака Валерія Леонтьєва.

Зірка радянської естради сильно здав: що відомо про його стан

Валерій Леонтьєв (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю програмі "Наодинці" Рибчинський поділився тим, де зараз перебуває артист. За його словами, востаннє він бачив Валерія Леонтьєва у 2022 році в Іспанії. Поет зазначив, що хоча вони й не спілкувалися дуже близько, було помітно: у співака серйозні проблеми зі здоров’ям.

Також Рибчинський повідомив, що Леонтьєв не припинив концертну діяльність, однак виступає за особливих умов.

"Леонтьєв — це старше покоління. З ним спілкувався тато. Востаннє я його бачив в Іспанії 2022-го. Він сильно хворий, так. Він виступає. Коли треба, коли платять великі гроші, то він виступає. У Європі. Він боїться за своє життя, за своє здоров'я", — розповів поет.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська   знаменитість Валерій Леонтьєв  прийняв рішення  залишити  сцену. Про це 19 березня, в день народження  співака, заявив  його концертний директор. 

Він  пояснив, що це рішення було прийняте вже давно, але зараз  просто потрібно  поставити всі крапки над "і" для прихильників. 

"Валерій Якович давно вже покинув сцену, просто зараз оголосив про це офіційно. Але ми вже давно не даємо концертів і не знімаємося в жодних програмах через те, що йому вже 75 років", — повідомив  концертний директор.

Сам Леонтьєв  також дав  коментар щодо свого завершення кар'єри на великій  сцені. 

"Жанр, на який я поклав півстоліття, не терпить старіння. Я зробив 2019 року, на своє 70-річчя, шоу в Москві, в Кремлі, у Пітері в "Жовтневому" і пішов без вибивання грошей із публіки на прощальних турах. Без соплів і сліз. Я хочу тільки подякувати тим людям, які вітають мене сьогодні в Інтернеті, і все", — повідомила знаменитість. 

 

 

 



