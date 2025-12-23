Зірка радянської естради сильно здав: що відомо про його стан

Рубрики
Український поет Євген Рибчинський несподівано розповів подробиці зникнення з публічного простору відомого російського співака Валерія Леонтьєва.
Валерій Леонтьєв (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю програмі "Наодинці" Рибчинський поділився тим, де зараз перебуває артист. За його словами, востаннє він бачив Валерія Леонтьєва у 2022 році в Іспанії. Поет зазначив, що хоча вони й не спілкувалися дуже близько, було помітно: у співака серйозні проблеми зі здоров’ям.
Також Рибчинський повідомив, що Леонтьєв не припинив концертну діяльність, однак виступає за особливих умов.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська знаменитість Валерій Леонтьєв прийняв рішення залишити сцену. Про це 19 березня, в день народження співака, заявив його концертний директор.
Він пояснив, що це рішення було прийняте вже давно, але зараз просто потрібно поставити всі крапки над "і" для прихильників.
Сам Леонтьєв також дав коментар щодо свого завершення кар'єри на великій сцені.