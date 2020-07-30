Известная американская модель в третий раз станет мамой

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Известная модель Коко Роша призналась поклонникам, что в скором времени станет мамой в третий раз. Такую информацию предоставило издание People.

Коко и ее супруг Джеймс Конран воспитывают двоих детей: пятилетнюю Айони и двухлетнего Ивера. А совсем скоро в семье появится еще одна девочка! Сейчас Роша находится на пятом месяце беременности.

"У нас девочка! И Айони – в восторге! Ей нравится, что у нее есть младший брат, но она всегда говорит: "Так, один у меня уже есть. Теперь нужен второй, только женская версия" (смеется). Айони собирается помогать во всем", – делится модель.

Роша также призналась, что они с мужем давно планировали третьего ребенка. И модель забеременела как раз перед началом пандемии коронавируса и всеобщим карантином. К счастью, Коко чувствует себя хорошо.

"Третья беременность протекает так же, как и две предыдущие. Я никогда не болела и всегда чувствовала себя действительно хорошо в этот период. Единственное отличие – это то, что приходится постоянно сидеть дома, не имея возможности решать какие-то дела. Но я все равно счастлива, что нахожусь в таком положении и рядом со мной – моя семья", – говорит Коко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой.

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