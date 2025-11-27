Звезда "Сватов" отреагировала на "коллег", поддержавших вторжение РФ в Украину

Украинская актриса Анна Саливанчук резко раскритиковала своих коллег из сериала "Сваты", открыто поддержавших агрессивную политику Путина. В интервью РБК-Украина она подчеркнула, что именно украинские специалисты создали успешный продукт, который принес популярность многим российским актерам.

Анна Саливанчук (фото из открытых источников)

Саливанчук подчеркнула, что весь творческий процесс над "Сватами" обеспечивала украинская команда, сделавшая сериал хитом.

"Сериал действительно был очень хорошим, его создала украинская команда. Главные режиссеры, продюсеры – это украинцы", – отметила она.

Артистка также высказалась о позиции тех актеров, которые после начала полномасштабной войны стали громко поддерживать РФ. Наиболее известными поклонниками путинского режима среди актеров "Сватов" являются Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, сыгравшие Ивана и Валюху, а также Олеся Железняк, которая позже присоединилась к касте в роли Ларисы.

"Да, те актеры потом говорили очень плохо об Украине, мне стыдно за них, потому что именно Украина им давала возможность стать такими большими популярными звездами... Именно Украина платила им деньги, а потом они начали вести себя совсем некрасиво, как и все путинские муртады, я не знаю как еще их назвать", — подчеркнула Саливанчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса Татьяна Кравченко , выросшая в Донецке, однако одобряющая войну российских захватчиков в Украине, выразила собственное мнение о Владимире Зеленском.

При этом, эта поклонница Путина больше стала известной по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создала компания Зеленского. Как сообщила актриса российским СМИ, она не поняла, зачем Зеленский ушел в политику. Но сама Кравченко, часто видящаяся в нетрезвом виде, захотела оценить актерские способности нашего президента.

"А он же чистый Наполеон... Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится... Куда он полез?!", — говорит актриса.

