Зірка "Сватів" відреагувала на "колег", які підтримали вторгнення РФ в Україну
Зірка "Сватів" відреагувала на "колег", які підтримали вторгнення РФ в Україну

Анна Саліванчук прокоментувала вчинок популярних колег.

27 листопада 2025, 22:31
Автор:
Лиля Воробьева

 Українська акторка Анна Саліванчук різко розкритикувала своїх колег із серіалу "Свати", які відкрито підтримали агресивну політику Путіна. В інтерв’ю РБК-Україна вона наголосила, що саме українські фахівці створили той успішний продукт, який приніс популярність багатьом російським акторам.

Зірка "Сватів" відреагувала на "колег", які підтримали вторгнення РФ в Україну

Анна Саліванчук (фото з відкритих джерел)

Саліванчук підкреслила, що весь творчий процес над "Сватами" забезпечувала українська команда, яка й зробила серіал хітом.

"Серіал дійсно був дуже хорошим, його створила українська команда. Головні режисери, продюсери — це українці", – зазначила вона.

Артистка також висловилася щодо позиції тих акторів, які після початку повномасштабної війни стали голосно підтримувати РФ. Найбільш відомими прихильниками путінського режиму серед акторів "Сватів" є Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, що зіграли Івана та Валюху, а також Олеся Железняк, яка пізніше приєдналася до касту у ролі Лариси.

"Так, ті актори потім говорили дуже погано про Україну, мені соромно за них, тому що саме Україна їм давала можливість стати такими великими популярними зірками... Саме Україна платила їм гроші, а потім вони почали поводитися зовсім негарно, як і всі путінські маріонетки, я не знаю як ще їх назвати", – наголосила Саліванчук.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська акторка Тетяна Кравченко, яка виросла в Донецьку,  проте одобрює  війну  російських  загарбників в Україні,  висловила власну думку про Володимира Зеленського.

При цьому,  ця прихильниця Путіна  найбільше стала  відомою за роллю Валюхи в серіалі "Свати", який створила компанія Зеленського. Як  повідомила акторка російським  ЗМІ, вона не зрозуміла, для чого Зеленський пішов в політику. Але сама Кравченко, яку часто бачать у нетверезому вигляді, захотіла оцінити акторські здібності нашого президента.

"А він же чистий Наполеон... Але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться... Куди він поліз?!", -  каже  акторка.

 



