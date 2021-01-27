Звезда "Сватов" впервые показала, какой была во время беременности

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Любовь Блажко
Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" 26-летняя Анна Кошмал опубликовала на своей странице в социальных сетях трогательный снимок, сделанный еще во время беременности. Это первые фото того времени, которые актриса показала своим поклонникам.
Анна Кошмал. Фото: cutinsight
Известно, что Анна не любит рассказывать о своей личной жизни и посвящать в нее других, поэтому она тщательно скрывает ее, не выкладывая в Сеть семейные кадры.
В 2017 году знаменитость вышла замуж, а 28 июня 2018 года у них с мужем родился малыш. И вот наконец настал тот день, когда Кошмал решила показать, какой была во время своей беременности.
На первой фотографии она позирует в спортивном наряде. По ее словам, тогда она поправилась на 18 килограммов. Сейчас же актриса веган, поэтому лишний вес после родов ушел достаточно легко.
На второй – актриса позирует в длинном женственном наряде, который хорошо подчеркивает ее кругленький животик. Эту фотографию она подписала словами, что материнство – лучшее, что может случиться в жизни женщины.
Добавим, Анна Кошмал является популярной актрисой. Известность и любовь зрителей пришла к ней после съемок в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты".
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