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Звезда "Сватов" впервые показала, какой была во время беременности

Знаменитость тщательно скрывает свою личную жизнь и редко публикует подобные кадры

сегодня, 20:27
Автор:

Любовь Блажко

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" 26-летняя Анна Кошмал опубликовала на своей странице в социальных сетях трогательный снимок, сделанный еще во время беременности. Это первые фото того времени, которые актриса показала своим поклонникам. 

Звезда "Сватов" впервые показала, какой была во время беременности

Анна Кошмал. Фото: cutinsight

Известно, что Анна не любит рассказывать о своей личной жизни и посвящать в нее других, поэтому она тщательно скрывает ее, не выкладывая в Сеть семейные кадры. 

В 2017 году знаменитость вышла замуж, а 28 июня 2018 года у них с мужем родился малыш. И вот наконец настал тот день, когда Кошмал решила показать, какой была во время своей беременности. 

На первой фотографии она позирует в спортивном наряде. По ее словам, тогда она поправилась на 18 килограммов. Сейчас же актриса веган, поэтому лишний вес после родов ушел достаточно легко. 

На второй – актриса позирует в длинном женственном наряде, который хорошо подчеркивает ее кругленький животик. Эту фотографию она подписала словами, что материнство – лучшее, что может случиться в жизни женщины. 

Звезда ”Сватов” впервые показала, какой была во время беременности - фото 2
Звезда ”Сватов” впервые показала, какой была во время беременности - фото 3

Добавим, Анна Кошмал является популярной актрисой. Известность и любовь зрителей пришла к ней после съемок в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты". 

Как сообщало издание "Комментарии", звезда "Сватов" впервые показала своего мужа. Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной после того, как сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале "Сваты", подготовила для своих фанатов приятный сюрприз. Так, звезда опубликовала на своей странице в социальных сетях общее фото с мужем, которого она ранее тщательно скрывала от общественности. 


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Источник: https://www.instagram.com/smorkovkina/
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