Звезда "Сватов" впервые показала своего мужа: как он выглядит и что о нем известно

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной после того, как сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале "Сваты", подготовила для своих фанатов приятный сюрприз. Так, звезда опубликовала на своей странице в социальных сетях общее фото с мужем, которого она ранее тщательно скрывала от общественности.

Анна Кошмал. Фото: cutinsight

Соответствующую фотографию Кошмал разместила в своем Instagram. Это снимок, который был сделан на их свадьбе. Анна на нем позирует в роскошном свадебном платье, а муж нежно обнимает ее за талию.

Стоит добавить, что ранее актриса не скрывала, что у нее была симпатия к одному из партнеров по танцевальной студии, пока в один прекрасный день она не познакомилась со своим будущим супругом. Известно, что он работал оператором на съемочной площадке "Сватов".

На данный момент знаменитость максимально скрывает свою личную жизнь от СМИ и общественности. Даже имя своего любимого Анна афишировать не хочет. Пара заключила официальный брак в 2017 году, а 28 июня 2018 года у них родился сын Михаил.

Анна Кошмал – это украинская киноактриса. Известность и любовь зрителей пришла к ней благодаря роли Жени Ковалевой, которую она сыграла в 5 и 6 сезонах "Сватов". За эту роль актриса была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф".

В сообщении говорится, что запрет на въезд на территорию Украины отменили еще в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.

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