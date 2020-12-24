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Звезда "Сватов" впервые показала своего мужа: как он выглядит и что о нем известно

26-летняя Анна Кошмал впервые поделилась с поклонниками фото со своим мужем

сегодня, 13:57
Автор:

Любовь Блажко

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной после того, как сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале "Сваты", подготовила для своих фанатов приятный сюрприз. Так, звезда опубликовала на своей странице в социальных сетях общее фото с мужем, которого она ранее тщательно скрывала от общественности. 

Звезда "Сватов" впервые показала своего мужа: как он выглядит и что о нем известно

Анна Кошмал. Фото: cutinsight

Соответствующую фотографию Кошмал разместила в своем Instagram. Это снимок, который был сделан на их свадьбе. Анна на нем позирует в роскошном свадебном платье, а муж нежно обнимает ее за талию. 

Стоит добавить, что ранее актриса не скрывала, что у нее была симпатия к одному из партнеров по танцевальной студии, пока в один прекрасный день она не познакомилась со своим будущим супругом. Известно, что он работал оператором на съемочной площадке "Сватов".

На данный момент знаменитость максимально скрывает свою личную жизнь от СМИ и общественности. Даже имя своего любимого Анна афишировать не хочет. Пара заключила официальный брак в 2017 году, а 28 июня 2018 года у них родился сын Михаил.

Анна Кошмал – это украинская киноактриса. Известность и любовь зрителей пришла к ней благодаря роли Жени Ковалевой, которую она сыграла в 5 и 6 сезонах "Сватов". За эту роль актриса была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, скандально известному актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину. 58-летнему российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему Ивана Будько в сериале "Сваты", снова разрешен въезд на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Українські Новини".
В сообщении говорится, что запрет на въезд на территорию Украины отменили еще в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJIjM9cMQet/
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