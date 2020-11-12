Звезда «Титаника» на съемках побила рекорд Тома Круза

45-летняя актриса Кейт Уинслет, известная зрителям по роли Розы в фильме "Титаник", установила "подводный" рекорд во время съемок второй части "Аватара", превзойдя своего коллегу Тома Круза.

Кейт Уинслет | Alamy/Legion Media

Знаменитость в ожидаемом кинофильме сыграет представительницу народа На’ви, чьё племя может долгое время находиться под водой и опускается на дно океана. Для того чтобы сыграть эту роль, Кейт пришлось не на шутку потрудиться. На протяжение месяца она усиленно тренировалась, чтобы отыграть сцены под водой и задержала дыхание на 7 минут и 14 секунд, побив рекорд голливудского актера Тома Круза, который во время съемок боевика задерживал дыхание на 6 минут.

Актриса призналась, что ей было страшно и очень тяжело, потому что она шла по дне бассейна с большими крыльями. Но все прошло успешно и сейчас Кейт очень гордится собой и тем, что у нее есть возможность каждый раз учиться чему-то новому.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце сентября 2020 года съемки фентезийного фильма "Аватар 2" были завершены, теперь фильм будут монтировать.

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