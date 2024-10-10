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Звезда украинских сериалов признался, пойдет ли на фронт

Константин Корецкий: готовность к мобилизации и отказ от русского языка

сегодня, 17:29
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Черновалова Кристина

Актер Константин Корецкий, известный зрителям по ролям в сериалах "Сердце матери", "Двое над пропастью" и "Батя", поделился своими мыслями о возможной мобилизации и о том, как война изменила его жизнь. В интервью УНИАН он рассказал, что уже посетил военкомат и прошел все необходимые процедуры.

Звезда украинских сериалов признался, пойдет ли на фронт

Звезда украинского кино Корецкий о войне, языке и потерянных друзьях

"Я был в военкомате, обновил документы, прошел медкомиссию. Так что, если придет повестка, буду готов", — признался Корецкий, подчеркивая свою готовность встать на защиту страны.

Также он откровенно рассказал о своем переходе на украинский язык. Актер, родившийся в Харькове и всю жизнь говоривший на русском, решил полностью изменить свой подход к языку после начала войны. 

"Моя позиция не то что четкая, она однозначна, о чем говорю всегда. Начало полномасштабного вторжения многое изменило в сознании украинцев и моем в частности. До 2022 года я говорил на русском языке. Я — харьковчанин, вырос в русскоязычной среде, но после вторжения мы с семьей сознательно перешли на украинский. Да, мы делали ошибки, но продолжаем совершенствовать язык. Иначе и быть не может"? — отметил Корецкий.

Отношение Корецкого к коллегам из России тоже резко изменилось. Раньше он активно снимался в совместных проектах с российскими актерами, но теперь такое сотрудничество стало для него неприемлемым. Он вспоминает, как безуспешно пытался достучаться до своих бывших коллег, призывая их выступить против войны, но получил лишь холодные отговорки.

"Я писал своим друзьям в России, чтобы они не молчали, выходили на улицы, протестовали. Но в ответ услышал, что они боятся больше, чем мы. Это меня сильно разочаровало, и теперь эти люди для меня просто перестали существовать", — поделился актер.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/izvestnyy-ukrainskiy-akter-otvetil-poydet-li-voevat-12783267.html
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