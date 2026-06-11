Звезде "Люди Икс" диагностировали редкий вид рака: актер записал специальное обращение

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Slava Kot
Канадский актер и бывший профессиональный реслер Тайлер Мэйн, известный по ролям в фильмах "Люди Икс" и "Троя", сообщил о раке молочной железы. 59-летний артист признался, что болезнь стала для него неожиданностью и эмоциональным вызовом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что уже начал курс химиотерапии.
Актер "Люди Икс" Тайлер Мэйн. Фото из открытых источников
Тайлер Мэйн, настоящее имя которого Дэрил Каролат, рассказал, что сначала колебался публично говорить о болезни из-за ее щекотливого характера.
Он подчеркнул, что первая реакция была желанием скрыть диагноз, однако впоследствии он решил открыто говорить, чтобы привлечь внимание к проблеме ранней диагностики. По словам Мейна, именно недостаточная осведомленность о мужском раке груди часто приводит к позднему выявлению болезни.
Актер также обратился к поклонникам с призывом не игнорировать профилактические осмотры.
Мэйн сообщил, что уже проходит лечение и настроен бороться с недугом.
Тайлер Мэйн получил известность благодаря роли мутанта Шаблезубого в фильме "Люди Икс". Его физическая форма и актерское присутствие открыли путь к участию в ряде масштабных проектов, среди которых "Царь скорпионов", "Троя", "Геракл" и "Изгнанные дьяволом".
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