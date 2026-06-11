Звезде "Люди Икс" диагностировали редкий вид рака: актер записал специальное обращение

Канадский актер и бывший профессиональный реслер Тайлер Мэйн, известный по ролям в фильмах "Люди Икс" и "Троя", сообщил о раке молочной железы. 59-летний артист признался, что болезнь стала для него неожиданностью и эмоциональным вызовом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что уже начал курс химиотерапии.

Актер "Люди Икс" Тайлер Мэйн. Фото из открытых источников

Тайлер Мэйн, настоящее имя которого Дэрил Каролат, рассказал, что сначала колебался публично говорить о болезни из-за ее щекотливого характера.

"У меня рак груди. И да, это чрезвычайно редкая форма. Лишь около 1% случаев случается у мужчин", — отметил актер.

Он подчеркнул, что первая реакция была желанием скрыть диагноз, однако впоследствии он решил открыто говорить, чтобы привлечь внимание к проблеме ранней диагностики. По словам Мейна, именно недостаточная осведомленность о мужском раке груди часто приводит к позднему выявлению болезни.

Актер также обратился к поклонникам с призывом не игнорировать профилактические осмотры.

"Если рак обнаружить на ранней стадии, он хорошо поддается лечению", — сказал актер и добавил статистику, что 1 из 755 мужчин может столкнуться с этой болезнью в течение жизни.

Мэйн сообщил, что уже проходит лечение и настроен бороться с недугом.

Тайлер Мэйн получил известность благодаря роли мутанта Шаблезубого в фильме "Люди Икс". Его физическая форма и актерское присутствие открыли путь к участию в ряде масштабных проектов, среди которых "Царь скорпионов", "Троя", "Геракл" и "Изгнанные дьяволом".

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