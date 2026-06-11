Зірці "Люди Ікс" діагностували рідкісний вид раку: актор записав спеціальне звернення

Канадський актор і колишній професійний реслер Тайлер Мейн, відомий за ролями у фільмах "Люди Ікс" та "Троя", повідомив про рак молочної залози. 59-річний артист зізнався, що хвороба стала для нього несподіванкою та емоційним викликом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши, що вже розпочав курс хіміотерапії.

Актор "Люди Ікс" Тайлер Мейн. Фото з відкритих джерел

Тайлер Мейн, справжнє ім’я якого Деріл Каролат, розповів, що спочатку вагався публічно говорити про хворобу через її делікатний характер.

"У мене рак грудей. І так, це надзвичайно рідкісна форма. Лише близько 1% випадків трапляється у чоловіків", — зазначив актор.

Він підкреслив, що перша реакція була бажанням приховати діагноз, однак згодом він вирішив говорити відкрито, щоб привернути увагу до проблеми ранньої діагностики. За словами Мейна, саме недостатня поінформованість про чоловічий рак грудей часто призводить до пізнього виявлення хвороби.

Актор також звернувся до шанувальників із закликом не ігнорувати профілактичні огляди.

"Якщо рак виявити на ранній стадії, він добре піддається лікуванню", — сказав актор та додав статистику, що 1 з 755 чоловіків може зіткнутися з цією хворобою протягом життя.

Мейн повідомив, що вже проходить лікування та налаштований боротися з недугою.

Тайлер Мейн здобув популярність завдяки ролі мутанта Шаблезубого у фільмі "Люди Ікс". Його фізична форма та акторська присутність відкрили шлях до участі в низці масштабних проєктів, серед яких "Цар скорпіонів", "Троя", "Геракл" та "Вигнані дияволом".

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