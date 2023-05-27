Звезду бразильских сериалов нашли мертвым, в сундуке под землей

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DailyMail.



Джефферсон Мачадо. Фото из открытых источников

До сих пор родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили. Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Обнаружили убитого на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Личность удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Правоохранители установили, что дом, на территории которого обнаружили тело Мачадо, принадлежит женщине. Она сдавала его. Арендатора дома уже считают главным подозреваемым по этому делу.

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Сундук, в котором "похоронили" актера, принадлежит ему, как заметил адвокат Мачадо. Ранее она была размещена в доме знаменитости. Джефферсону Мачадо было 44 года. Он исчез 27 января, а 9 февраля его официально признали без вести пропавшим. Семья звезды заподозрила нехорошо, когда долгое время собаки в доме Мачадо были заперты, никто их не кормил и не видел несколько дней.

В последний раз, актера слышала его мать. Они разговаривали 29 января. Тогда он отправился на собеседование в другой город. Через некоторое время женщина стала получать сообщение от сына, что казалось странным.

"Он также сказал, что впустил свой мобильный телефон в унитаз, поэтому не смог совершить видеозвонок", — рассказала она.

В феврале семья Мачадо узнала, что кто-то сменил пароль на его облачном хранилище. И отследить телефон актера уже было невозможно. До последнего, близкие надеялись, что Джефферсон жив и возвратится. Теперь же полиция ищет убийцу актера. Последней работой Джефферсона Мачадо стала роль в сериале "Рейс".

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