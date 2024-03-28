Известная артистка, которая играла роли во многих советских фильмах, но стала популярной, сыграв роль в комедии "Бриллиантовая рука", 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации .

Светлана Светличная (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистский ресурс Стархит , актриса находилась в своем доме, когда у нее резко ухудшилось самочувствие. Светличная сразу вызвала работников скорой помощи.

Сначала сообщалось, что у артистки диагностировали острый коронарный синдром, однако позже оказалось, что у нее инфаркт. Теперь звездная пациентка находится в отделении реанимации.

В последние годы Светлана Светличная часто болеет. Прошлой осенью она заболела пневмонией. Недуг нашел Светличную в психиатрической клинике, куда актриса попала еще в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец попал в больницу . Александр Буйнов еще раз пожаловался на ухудшение самочувствия. После гастролей певцу стало плохо, он подумал, что переустал в связи с насыщенным графиком. Далее в российской знаменитости поднялась высокая температура, и он поехал к медикам.

Врачи сначала сказали, что у Буйнова – пневмония. Как сообщают, этот сторонник Путина уже немало времени борется с онкологией и его организм от этого ослаблен. Как сообщил директор звезды Сергей Пудовкин, после тщательной диагностики пневмонию исключили. В этот раз Александр Буйнов отделался обычным ОРВИ, теперь он дома и восстанавливает силы после заболевания, информируют российские СМИ.

При этом Александр Буйнов ранее заявил, что готов идти воевать и выжидает подходящий случай, чтобы пойти стрелять в украинцев.

