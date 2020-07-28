Звезду «Ривердейла» бросил муж после новости о беременности

SHUTTERSTOCK.

Бейсболист Майкл Копек и канадская актриса, звезда сериала "Ривердейл" Ванесса Морган разводятся. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что Майкл подал заявление на развод еще в июне. Почему он это сделал и что указал в качестве причины развода, пока неизвестно.

Ванесса и Майкл поженились в начале года в Майами, и на прошлой неделе Морган объявила, что ждет ребенка. Она опубликовала видео, в котором взрывает хлопушку с цветным наполнителем, чтобы узнать пол ребенка. Примечательно, что Копека в этом видео не было.

Актриса решила не интриговать поклонников и сразу рассказала им о беременности и раскрыла пол будущего ребенка.

"Важные новости: в январе появится на свет мой сынок. Этот малыш уже подарил мне столько счастья, не могу дождаться, когда увижу его. Мне посчастливилось расти на публике, начав свою актерскую карьеру в возрасте шести лет. И хоть для меня это было хорошо, своего сына я хочу растить вне общественного внимания, пока он не попросит меня об обратном", - написала звезда сериала "Ривердейл".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!