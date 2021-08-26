Звезды «Назад в будущее» воссоединились спустя 36 лет (ФОТО)

82-летний Кристофер Ллойд и 60-летний Майкл Джей Фокс, сыгравшие главные роли в научно-фантастической трилогии "Назад в будущее" снова воссоединились и вместе провели время на фестивале Awesome Con, который проходит в Вашингтоне.

Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс / кадр из фильма "Назад в будущее"

На своей странице в Instagram Майкл Джей Фокс опубликовал фотографию со своим коллегой Кристофером Ллойдом, подписав кадр: "Back to back". Публикация актера собрала уже более 300 тысяч лайков и множество комментариев: "Легенды", "Как в старые добрые времена", "Вау!!! Какая потрясающая фотография", "Вы, ребята, отлично выглядите", "Мы вас любим", — написали фолловеры.

Актеры воссоединились спустя 36 лет после выхода первого фильма "Назад в будущее". Они хорошо провели время вместе на фестивале Awesome Con, который проходил с 20 по 22 августа в Вашингтоне. Звезды с удовольствием фотографировались друг с другом и посетителями мероприятия.





Отметим, что первый приключенческий фильм "Назад в будущее" вышел на экраны в 1985 году, собрав в прокате более 381 млн долларов при бюджете в 19 млн. Кинолента получила многочисленные положительные отзывы критиков и была удостоена многими наградами. Фильм положил начало трилогии "Назад в будущее", включающей продолжения "Назад в будущее 2" (1989) и "Назад в будущее 3" (1990), а также серии мультфильмов, компьютерных игр и комиксов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году Док и Марти из фильма "Назад в будущее" встретились на покерном турнике, который устроил Фонд по исследованию болезни Паркинсона. Его основал Майкл Джей Фокс, так как в 1991 году актеру поставили соответствующий диагноз.

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