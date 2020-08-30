"Чтоб тебе не было стыдно выйти со мной в люди": Притула оригинально поздравил жену с годовщиной свадьбы

Наиболее яркий украинский телеведущий, а теперь и кандидат на пост киевского мэры Сергей Притула вместе с супругой Екатериной Сопельник сегодня отмечает пятую годовщину с дня их свадьбы. Об этом он написал на своей странице в Facebook трогательное поздравление.

Так, шоумен отметил, что за этот период его карьера заметно возросла, а благодаря жене дома всегда было уютно, хорошо и радостно.

"За 5 лет после свадьбы я отработал 600 концертов по всему миру, снялся в +/- 300 телепрограмамах на трех каналах, поправился на 5 кг и, какого черта, поседел на бороде. Ты - родила дочь и поставила брекеты! Ну, это кроме того, что ходила на работу и закрывала несколько проектов на параллельных курсах. Ну и еще занималась ремонтами, чтобы у нас было уютное гнездышко. Чтобы дети были сыты, умытые, прекрасно одеты - тоже занималась. Отпуска планировала. Напоминала, когда день рождения у кого-то из родственников (моих))))). Научилась готовить то, чего раньше не умела, но знала, что я такое люблю. А главное, всегда была рядом в важные моменты", - заметил глава звездного семейства.

Притула поблагодарил Екатерину за ее заботу об их общих детях, за ее поддержку любой его самой несносной идее и незабываемые отпуски, которые она планировала для всей семьи.

"С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается мелочь - делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди"! И я очень стараюсь", - написал телеведущий.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Сергея Притулы, как у одного из претендентов на кресло головы Киевской городской государственной администрации, шансы довольно высоки, благодаря высокому проценту доверия среди жителей столицы.

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