"Это всего лишь цифры": молодая супруга Павлика убеждена, что возраст любви не помеха

Украинский артист Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репьяхова, брак с которой он заключил 10 июня, сталкиваются с хейтерами и откровенными насмешками в соцсетях в отношении 29-летней разницы в возрасте, но это не мешает им строить счастливую семью. Об этом сообщает "24 канал", который взял интервью у известной пары.

Так, 24-летняя Репьяхова отметила, что накануне они вместе с 54-летним Павликом сдали медицинские анализы для профилактики и, как оказалось, здоровье молодой девушки уступает зрелому супругу.

"У Виктора анализы очень хорошие, а к моим у врачей есть вопрос. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет. Насколько все относительно в жизни. И цифры - это только цифры", - смеется жена артиста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что свадьба Павлика и Репьяховой состоялась в начале лета и была немногочисленна. Поскольку невеста на момент подготовки к торжеству так и не нашла общего языка с детьми Павлика, которые оказались ее ровесниками, то она тяжело переживала их отказ принять приглашение к бракосочетанию.

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