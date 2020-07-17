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"Это всего лишь цифры": молодая супруга Павлика убеждена, что возраст любви не помеха

Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой продолжают подвергаться общественному осуждению из-за большой разницы в возрасте

сегодня, 04:09
Автор:

Екатерина Белоброва
"Это всего лишь цифры": молодая супруга Павлика убеждена, что возраст любви не помеха

Украинский артист Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репьяхова, брак с которой он заключил 10 июня, сталкиваются с хейтерами и откровенными насмешками в соцсетях в отношении 29-летней разницы в возрасте, но это не мешает им строить счастливую семью. Об этом сообщает "24 канал", который взял интервью у известной пары.

Так, 24-летняя Репьяхова отметила, что накануне они вместе с 54-летним Павликом сдали медицинские анализы для профилактики и, как оказалось, здоровье  молодой девушки уступает зрелому супругу.

"У Виктора анализы очень хорошие, а к моим у врачей  есть вопрос. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет. Насколько все относительно в жизни. И цифры - это только цифры", - смеется жена артиста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что свадьба Павлика и Репьяховой состоялась в начале лета и была немногочисленна.  Поскольку невеста на момент подготовки к торжеству так и не нашла общего языка с детьми Павлика, которые оказались ее ровесниками, то она тяжело переживала их отказ принять приглашение к бракосочетанию.


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