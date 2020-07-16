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"Я хотел бы стать отцом ее ребенка прямо сейчас", - жених Скарлетт Йохансон

Коллин Джост познакомился с голливудской актрисой Скарлетт Йохансон больше 10 лет назад

сегодня, 04:25
Автор:

Екатерина Белоброва
"Я хотел бы стать отцом ее ребенка прямо сейчас", - жених Скарлетт Йохансон

Возлюбленный популярной голливудской актрисы Скарлетт Йохансон, с которой он начал встречаться в 2017 году, Коллин Джост поделился яркими воспоминаниями  от их первой встречи, которая произошла в 2006 году. Об этом он написал в своей книге.

Так, по словам автора, познакомился он со Скарлетт, когда ей было 20 лет во время съемок комедийного скет-шоу.

"В первый год я создал восемь скетчей на шоу, в том числе пародию на шоу MTV My Super Sweet Sixteen. В одной из них впервые снялась Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, а мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь [держит руку над головой], а я был здесь [держит руку на расстоянии одного дюйма от земли]. Она утверждает, что помнит, что подумала, что я "милый", но я знаю, как я выгляжу, и это не то слово, которое я бы использовал", - не без иронии указал Джост.

При этом он отметил, что улыбка актрисы сразила его наповал, а общение с ней оказалось на удивление непринужденным и веселым.

"Я наконец встретил человека, которого смог полюбить и  чувствую себя с ним настолько комфортно, насколько не испытывал ни с кем другим. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее в том, что делаю, и смело защищаю то, что создаю - неважно, нравится это людям или нет. А однажды я проснулся утром в воскресенье после съемок в шоу и подумал: "Я бы хотел стать отцом прямо сейчас!", - заключил Коллин Джост.

Отметим, что в мае 2019 года Скарлет Йохансон появилась на публике с кольцом с бриллиантом, что было истолковано как помолвка с Джостом спустя полтора года с начала их романтических отношений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что актриса Скалетт Йохансон передумала выходить замуж, хотя приготовления к свадьбе уже шли полным ходом.



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