Актера из сериала "Половое воспитание" признали виновным в 26 сексуальных преступлениях

Звезду сериала "Половое воспитание" Александра Вествуда признали виновным в 26 сексуальных преступлениях против женщин и детей. Во время суда актера описали, как "изощренного манипулятора", который, пользуясь своим положением преподавателя актерского мастерства, на протяжении многих месяцев насиловал одну из своих учениц-подростков и совершал сексуальное насилие над другими.

Александр Вествуд и Эйса Баттерфилд

Александр Вествуд отрицал 26 преступлений, в том числе изнасилование школьницы, пришедшей к нему на уроки актерского мастерства, и сексуальное насилие над ребенком в течение восьмилетнего периода. Однако суд Вулвергемптона признал его виновным, а дату приговора назначили на 25 февраля.

Среди жертв звезды "Половое воспитание" было несколько 16-летних девушек. Они обращались к Вествуду за помощью в их актерской игре, но "были вынуждены играть наиболее неуместные сцены" и подвергались систематическому жестокому обращению.

Один из описанных случаев рассказывает, что в период с ноября 2020 по сентябрь 2021 Вествуд изнасиловал ученицу, которая училась в театральной школе, совершил сексуальное насилие, а также подстрекал ее к сексуальным действиям. Вествуд говорил с ней о сцене секса из фильма 1991 года "Фрэнки и Джонни" и сцене мастурбации из сериала "Бриджертоны".

"У нее были амбиции стать актрисой. Она устраивала с ним уроки, и со временем подсудимый мог совершать с ней самые подлые поступки", — заявил прокурор Эндрю Уоллес.

Если же девушки попытались скрыться, или отказывались от сексуальных практик, Вествуд им угрожал контрактом указывая, что ученицы будут должны 18-36 тыс. фунтов стерлингов за пропуск или невыполнение занятий. Подобные случаи случились с еще несколькими жертвами Александра Вествуда.

Александр Вествуд

Также было описано многократное сексуальное насилие над ребенком в период с 2010 по 2018 год, которое в суде назвали "чрезвычайной практикой насилия, которая случалась сотни раз". Кроме того, Вествуд также был приговорен за подстрекательство к сексуальным действиям мальчика в возрасте 9-10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезду сериала "Половое воспитание" преследовал секс-извращенец.

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