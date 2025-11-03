Актер Роман Цымбалюк жестоко опозорился из-за своего волонтерства: причина шокирует

Украинский актер Даниил Мирешкин, ныне служащий на фронте, выразил критику в адрес Тараса Цымбалюка из-за его роли азовца в фильме и соответствующей формы.

Фото: из открытых источников

В интервью на YouTube-канале "Характер" Даниил отметил, что его отношение к Тарасу изменилось из-за театра, где тот работает.

По словам актера, их общая знакомая, которая занимается волонтерством, организовывала благотворительное мероприятие и хотела пригласить актеров для представления. Однако ей ответили, что выступление бесплатно невозможно, потому что артистам нужно платить.

"Одна наша общая знакомая — актриса-волонтерка — устраивала большое событие и пригласила многих знакомых, исполнителей. Она позвонила Жене Олейнику, продюсеру театра, где играет Тарас, и попросила сыграть благотворительное представление. На что получила вопрос: "Какая цена вопроса?" Ответ был: "Мы так не работаем, мне надо актерам платить деньги". Когда я узнал об этом, меня реально поразило.

После скандала Цимбалюк писал Мирешкину, и актер признал, что Тарас помогает нашим военным, но с такой большой аудиторией мог бы делать гораздо больше.

"Тарас обиделся из-за этого видео. Он мне писал: "Почему такое внимание? Я помогаю". Да, наша знакомая-волонтерка подтвердила, что он помогал, постил информацию, но при аудитории более 300 тысяч это не нагрузка. Просто зарепостить — это не то же самое", — добавил Данило.

