Актор Роман Цимбалюк жорстко зганьбився через своє волонтерство: причина шокує

Український актор Данило Мірешкін, який нині служить на фронті, висловив критику на адресу Тараса Цимбалюка через його роль азовця у фільмі та відповідну форму.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю на YouTube-каналі "Характер" Данило зазначив, що його ставлення до Тараса змінилося через театр, де той працює.

За словами актора, їхня спільна знайома, яка займається волонтерством, організовувала благодійний захід і хотіла запросити акторів для вистави. Однак їй відповіли, що виступ безкоштовно неможливий, бо артистам потрібно платити.

"Одна наша спільна знайома — акторка-волонтерка — влаштовувала велику подію і запросила багатьох знайомих, виконавців. Вона подзвонила Жені Олійнику, продюсеру театру, де грає Тарас, і попросила зіграти благодійну виставу. На що отримала запитання: "Яка ціна питання?" Вона пояснила, що це благодійна подія, всі кошти йдуть на збір. Відповідь була: "Ми так не працюємо, мені треба акторам платити гроші". Коли я дізнався про це, мене реально вразило. Кому платити? Тарасу Цимбалюку чи Ользі Сумській? Це мене обурює, коли люди з великою аудиторією не проявляються", — поділився Мірешкін.

Після скандалу Цимбалюк писав Мірешкіну, і актор визнав, що Тарас допомагає нашим військовим, але з такою великою аудиторією міг би робити значно більше.

"Тарас образився через це відео. Він мені писав: "Чому така увага? Я допомагаю". Так, наша знайома-волонтерка підтвердила, що він допомагав, постив інформацію, але при аудиторії понад 300 тисяч це не навантаження. Просто зарепостити — це не те саме", — додав Данило.

