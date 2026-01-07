Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в своем Instagram поздравил украинцев с Рождеством сегодня, 7 января, как раньше отмечали в Украине, но теперь эту дату признают в России и церквях Московского патриархата, откуда боксер и поздравил подписчиков.

Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ

Усик поздравил всех на украинском языке на фоне Храма святителя Феодосия Черниговского УПЦ (МП) в Киеве.

Рождество 7 января празднуют православные церкви и христиане, придерживающиеся старого юлианского календаря, в отличие от подавляющего большинства мира, празднующего 25 декабря по григорианскому стилю, включая украинцев после календарной реформы ПЦУ и УГКЦ. Эту дату сохраняют в России, Сербии, Грузии и других странах, где церкви не перешли на новоюлианский календарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 6 января, когда все православные украинцы по новоюлианскому календарю празднуют Крещение и погружаются в проруби, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский на русском языке поздравил всех с Рождеством, как раньше праздновали в Украине, а сейчас празднуют в России.

"Друзья, с Рождеством! Самый трогательный и тёплый праздник — праздник надежды и добра, веры в хорошее, семьи и близких. Мира нам всем — как можно скорее. Времени для детей и родителей, обычных житейских забот и радостей, покоя и умиротворения. С Рождеством, пусть эта звезда светит нам всем!)" – пишет нардеп.