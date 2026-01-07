logo

BTC/USD

91277

ETH/USD

3162.27

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ
commentss НОВОСТИ Все новости

Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ

Чемпион мира по боксу поздравил украинцев с Рождеством на две недели позже

7 января 2026, 16:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в своем Instagram поздравил украинцев с Рождеством сегодня, 7 января, как раньше отмечали в Украине, но теперь эту дату признают в России и церквях Московского патриархата, откуда боксер и поздравил подписчиков.

Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ

Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ

Усик поздравил всех на украинском языке на фоне Храма святителя Феодосия Черниговского УПЦ (МП) в Киеве.

Рождество 7 января празднуют православные церкви и христиане, придерживающиеся старого юлианского календаря, в отличие от подавляющего большинства мира, празднующего 25 декабря по григорианскому стилю, включая украинцев после календарной реформы ПЦУ и УГКЦ. Эту дату сохраняют в России, Сербии, Грузии и других странах, где церкви не перешли на новоюлианский календарь.

                                                                                                                                     

Александр Усик отмечает Рождество в УПЦ - фото 2

                                                                                                                 

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 6 января, когда все православные украинцы по новоюлианскому календарю празднуют Крещение и погружаются в проруби, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский на русском языке поздравил всех с Рождеством, как раньше праздновали в Украине, а сейчас празднуют в России.

"Друзья, с Рождеством! Самый трогательный и тёплый праздник — праздник надежды и добра, веры в хорошее, семьи и близких. Мира нам всем — как можно скорее. Времени для детей и родителей, обычных житейских забот и радостей, покоя и умиротворения. С Рождеством, пусть эта звезда светит нам всем!)" – пишет нардеп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости