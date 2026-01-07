Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик у своєму Instagram привітав українців із Різдвом сьогодні, 7 січня, як раніше відзначали в Україні, але тепер цю дату визнають у Росії та церквах Московського патріархату, звідки саме боксер і привітав підписників.

Олександр Усик відзначає Різдво в УПЦ

Усик привітав усіх українською мовою на фоні Храму святителя Феодосія Чернігівського УПЦ (МП) у Києві.

Різдво 7 січня святкують православні церкви та християни, які дотримуються старого юліанського календаря, на відміну від переважної більшості світу, що святкує 25 грудня за григоріанським стилем, включаючи українців після календарної реформи ПЦУ та УГКЦ. Цю дату зберігають у Росії, Сербії, Грузії та інших країнах, де церкви не перейшли на новоюліанський календар.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 6 січня, коли всі православні українці за новоюліанським календарем святкують Водохреще та занурюються у ополонки, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський російською мовою привітав усіх з Різдвом, як раніше святкували в Україні, а зараз святкують у Росії.

"Друзья, с Рождеством! Самый трогательный и тёплый праздник — праздник надежды и добра, веры в хорошее, семьи и близких. Мира нам всем — как можно скорее. Времени для детей и родителей, обычных житейских забот и радостей, покоя и умиротворения. С Рождеством, пусть эта звезда светит нам всем!)" – пише нардеп.