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Алина Паш не поедет на Евровидение: сенсационное заявление

Об этом певица сообщила лично

сегодня, 15:38
Автор:

Людмила Слободенюк
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Алина Паш не поедет на Евровидение: сенсационное заявление

Алина Паш. Фото из открытых источников

Победительница национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" заявила, что отказывается от дальнейшего участия из-за возникшего скандала. Напомним, певицу обвинили в подделке документов о пересечении границы во время визита в оккупированный Крым в 2015 году. Новостью Алина Паш поделилась в своем Instagram, передает портал "Комментарии".

В своем сообщении Алина Паш заявила, что устала от этого скандала и снимает свою кандидатуру с конкурса.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с "Общественным" и подпишем все необходимые документы". – сообщила певица.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Общественный вещатель опубликовал официальное заявление по поводу скандала с победительницей национального отбора "Евровидения" — Алиной Паш. Так, после ее победы появилась информация, что певица якобы незаконно посещала оккупированный Крым в 2015 году, не имея разрешения украинской стороны. По итогам голосования, в нацотборе победила Алина Паш с песней "Тени забытых предков", а группа "Kalush Orchestra" заняла второе место, получив на один балл меньше. После объявления победителя участники группы Kalush заявили о фальсификации и о намерении обжаловать результаты конкурса в суде. Поэтому "Общественное" обратилось с официальным запросом в Госпогранслужбу Украины и пока не получит подтверждения или опровержения этой информации — не будет подписывать контракт с артисткой. Впоследствии оказалось, что справка, предоставленная артисткой — действительно фиктивная.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CaChTIhsMcb/
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