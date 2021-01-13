Американский рэпер объявлен в розыск за убийство

29-летнего рэпера Рейшона Беннетта, более известного как YFN Lucci разыскивает полиция Атланты. Его обвиняют в убийстве, участии в уличных преступных действиях и хранении огнестрельного оружия.

YFN Lucci (фото из открытых источников)

На днях известного исполнителя объявили в розыск и за любую информацию о его местонахождении пообещали вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. Сообщается, что рэпер выстрелил в голову 28-летнему Джеймсу Адамсу, а другого мужчину ранил в живот, но он выжил и указал за артиста. Инцидент произошел на юго-западе Атланты. Кроме обвинения в стрельбе, YFN Lucci подозревают в участии в преступных уличных бандах и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Известно, что у 29-летнего исполнителя еще недавно все было хорошо, он был одним из лучших рэперов своего города, а в 2016 году стал одним из 5 прорывных хип-хоп артистов, по версии журнала Forbes. Два года назад YFN Lucci выпустил свой первый студийный альбом под названием Ray Ray From Summerhill, в котором было множество хитов с другими популярными исполнителями. В карьере молодого человека были и другие взлеты, но в какой-то момент что-то пошло не так, и все закончилось криминалом.

Напомним, в конце ноября американского рэпера Лил Яса застрелили, когда он возвращался домой после записи новой песни. Друзья исполнителя заявили, что у него не было врагов, поэтому они не представляют, кто мог такое совершить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19-летнего американского рэпера Tэймора Трэвона Макинтайра посадили на 55 лет за убийство. Парня признали виновным в убийстве и трех случаях грабежа.

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