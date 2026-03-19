Анастасия Приходько категорически защитила русский язык: детали громкого скандала

Украинская певица Анастасия Приходько снова оказалась в центре внимания после скандальной ситуации во время интервью, связанного с языковым вопросом. Во время разговора журналистка решила затронуть тему использования русского языка артисткой даже во время войны, что вызвало у нее сильное возмущение. Приходько была так недовольна вопросом, что в итоге покинула студию.

В комментариях и на видео, опубликованных на Instagram-странице РБК-Украина, певица пыталась объяснить, что ее язык отличается от русского, которым говорят в России. Она сравнила ее с разницей между британским и американским английским.

"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором я говорю, это как британский и американский. Это киевский диалект", — заявила певица.

Судя по видео, между журналисткой и Приходько возникло существенное расхождение во взглядах. Певица явно была раздражена форматом вопроса и резко обращалась к собеседнице:

"Это мне сейчас попросить у вас возможности дать мне время для того, чтобы общаться на украинском языке?" — возмутилась артистка.

После длительного обсуждения, не приведшего к взаимопониманию, она решила оставить интервью, подчеркнув свое недовольство.

Несмотря на монтаж видео, описание ролика отмечает, что финал беседы был отрицательным: "И финал шокирующий – она просто встала и ушла".

Портал "Комментарии" уже писал, что украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг ее видео, которое она опубликовала в Instagram под песню российского блоггера Сергея Григорьева-Апполонова. Это видео стало причиной критики, когда стало известно, что композиция, под которую снят ролик, была исполнена россиянином.