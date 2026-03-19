Анастасія Приходько категорично захистила російську мову: деталі гучного скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Анастасія Приходько категорично захистила російську мову: деталі гучного скандалу

Анастасія Приходько знову опинилася в центрі скандалу через мовну позицію, зазначивши, що у 2024 році вона не винна, бо в школі всі предмети вивчала російською

19 березня 2026, 10:30
Клименко Елена

Українська співачка Анастасія Приходько знову опинилася в центрі уваги після скандальної ситуації під час інтерв’ю, пов’язаної з мовним питанням. Під час розмови журналістка вирішила торкнутися теми використання російської мови артисткою навіть під час війни, що викликало у неї сильне обурення. Приходько була настільки незадоволена запитанням, що в підсумку покинула студію.

У коментарях та на відео, опублікованих на Instagram-сторінці РБК-Україна, співачка намагалася пояснити, що її мова відрізняється від російської, якою говорять у Росії. Вона порівняла її з різницею між британською та американською англійською.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська і американська. Це київський діалект", — заявила співачка. 

Судячи з відео, між журналісткою та Приходько виникла суттєва розбіжність у поглядах. Співачка явно була роздратована форматом запитання і різко зверталася до співрозмовниці:

"Це мені зараз попросити у вас можливості дати мені час для того, щоб спілкуватися українською мовою?", — обурилася артистка. 

Після тривалого обговорення, яке не призвело до взаєморозуміння, вона вирішила залишити інтерв’ю, підкресливши своє невдоволення.

Попри монтаж у відео, опис ролика зазначає, що фінал бесіди був негативним: "І фінал шокуючий – вона просто встала і пішла".

Портал "Коментарі" вже писав, що українська акторка Ольга Сумська прокоментувала ситуацію, що виникла навколо її відео, яке вона опублікувала в Instagram під пісню російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова. Це відео стало причиною критики, коли стало відомо, що композиція, під яку знятий ролик, була виконана росіянином.



