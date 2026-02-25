logo

Главная Новости Звезды скандал Бегство, страх депортации и слухи о разрыве: что на самом деле происходит с Земфирой и Литвиновой
commentss НОВОСТИ Все новости

Бегство, страх депортации и слухи о разрыве: что на самом деле происходит с Земфирой и Литвиновой

После статуса иноагента артистка якобы прекратила гастроли из-за страха задержания, а таблоиды уже пишут о возможном разрыве с Ренатой Литвиновой.

25 февраля 2026, 14:34
Автор:
avatar

Проніна Анна

Российские СМИ, в частности "Романтика ТВ", активно обсуждают новые слухи вокруг певицы Земфиры. В медиапространстве появилась информация, что артистка якобы переехала в Лондон и прекратила концертную деятельность из-за страха возможного задержания и депортации в РФ.

Бегство, страх депортации и слухи о разрыве: что на самом деле происходит с Земфирой и Литвиновой

Земфира исчезла со сцены, уехала в Лондон и боится ареста — росСМИ заговорили о конце ее истории с Литвиновой

По данным публикаций, Земфира не планирует в ближайшее время гастролировать. Инсайдеры утверждают, что певица опасается ареста в случае поездок в страны, которые могут сотрудничать с российскими структурами. В материалах отмечается, что после открытой критики действий Кремля и получения статуса "иноагента" риски для нее выросли.

В российских таблоидах также упоминают, что артистка не хочет "повторить судьбу" других публичных лиц, задерживаемых во время пересечения границы. Речь идет о страхе возможных юридических преследований через антивоенные высказывания.

Слухи о разрыве с Литвиновой

На фоне этих сообщений у медиа появились предположения о возможных изменениях в личной жизни певицы. Напомним, что Земфира и Рената Литвинова уехали из России в 2022 году и проживали во Франции.

Теперь же источники утверждают, что Земфира якобы переехала в Великобританию, что породило волну разговоров о возможном охлаждении отношений между ней и Литвиновой. Официальных заявлений ни от одной из сторон не было.

Соцсети разразились обсуждениями. Часть пользователей предполагает, что переезд может свидетельствовать о личных изменениях, а остальные считают это чисто решением безопасности.

Параллельно внимание публики привлекли новые фотографии Литвиновой. В комментариях активно обсуждают ее внешность, предполагая возможные косметологические вмешательства.

Концерты – на паузе

По информации российских источников, Земфира сосредоточилась на личной безопасности и не анонсирует новых выступлений. Является ли это временным решением, неизвестно.

Официальных подтверждений переезда в Лондон или разрыва с Литвиновой нет. В то же время волна публикаций свидетельствует о повышенном внимании артистки на фоне ее политической позиции.

Пока одни говорят о страхе депортации, другие о конце многолетней истории. Но окончательные ответы могут дать только сами героини этих слухов.

