Втеча, страх депортації та чутки про розрив: що насправді відбувається із Земфірою і Литвиновою

Російські ЗМІ, зокрема “Романтика ТВ”, активно обговорюють нові чутки довкола співачки Земфіри. У медіапросторі з’явилася інформація, що артистка нібито переїхала до Лондона та припинила концертну діяльність через страх можливого затримання і депортації до РФ.

Земфіра зникла зі сцени, виїхала до Лондона і боїться арешту — росЗМІ заговорили про кінець її історії з Литвиновою

За даними публікацій, Земфіра не планує найближчим часом гастролювати. Інсайдери стверджують, що співачка остерігається арешту в разі поїздок до країн, які можуть співпрацювати з російськими структурами. У матеріалах наголошується: після відкритої критики дій Кремля та отримання статусу “іноагента” ризики для неї зросли.

У російських таблоїдах також згадують, що артистка не хоче “повторити долю” інших публічних осіб, яких затримували під час перетину кордону. Йдеться про страх можливих юридичних переслідувань через антивоєнні висловлювання.

Чутки про розрив із Литвиновою

На тлі цих повідомлень у медіа з’явилися й припущення про можливі зміни в особистому житті співачки. Нагадаємо, що Земфіра та Рената Литвинова виїхали з Росії у 2022 році та проживали у Франції.

Тепер же джерела стверджують, що Земфіра нібито переїхала до Великої Британії, що породило хвилю розмов про можливе охолодження стосунків між нею та Литвиновою. Офіційних заяв від жодної зі сторін не було.

Соцмережі вибухнули обговореннями. Частина користувачів припускає, що переїзд може свідчити про особисті зміни, інші ж вважають це суто безпековим рішенням.

Паралельно увагу публіки привернули нові світлини Литвинової. У коментарях активно обговорюють її зовнішність, припускаючи можливі косметологічні втручання.

Концерти — на паузі

За інформацією російських джерел, Земфіра наразі зосередилася на особистій безпеці та не анонсує нових виступів. Чи є це тимчасовим рішенням — невідомо.

Офіційних підтверджень переїзду до Лондона або розриву з Литвиновою немає. Водночас хвиля публікацій свідчить про підвищену увагу до артистки на тлі її політичної позиції.

Поки одні говорять про страх депортації, інші — про кінець багаторічної історії. Але остаточні відповіді можуть дати лише самі героїні цих чуток.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла та Стефанчук посварилися у Верховній Раді.