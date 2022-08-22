Брэд Питт избил Анджелину Джолли? В сети появились фотографии

Брак между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом разорвал суд в 2019 году. Пара вместе с 2005 года, но только в 2014 году они официально в браке. Всего лишь два года спустя Джоли подала на развод, мотивируя это "непримиримыми разногласиями".

Скандал между Анджелиной Джоли и Бредом Питтом

На днях таблоид Page Six опубликовал фото вероятных побоев Джоли. Инцидент произошел в 2016 году, когда пара с детьми улетала из Франции в США на частном самолете.



Ситуация в какой-то момент стала столь серьезной, что за нее решило взяться ФБР. В документации от ФБР, были не только обиды, показания детей, но и фотографии синяков на теле Джоли – один на руке, другой – на локте.

Джоли собиралась свидетельствовать агентам ФБР о том, что Питт выпивал алкоголь во время полета, а затем закрылся с ней в туалете и начал кричать, что взорвет семью. В этот момент один из их детей плакал за дверью туалета и спросил:



"Мама, все хорошо?"





Ответ Брэда Питта был таков:

"Нет, с мамой не все в порядке. Она разрушает нашу семью. Она безумна!"





Далее Анджелина Джоли рассказала, что после этих слов ситуация ухудшилась. Ребенок сказал Питту, что это он сумасшедший, а не мать. После этого актер разозлился и бросился на него, а Джоли пыталась сдержать буйного отца локтем. Также известно, что после приземления в аэропорту Лос-Анджелеса Брэд Питт не выпускал семью еще 20 минут из самолета.

Любопытно, что актера не арестовали и не предъявили обвинений, а ФБР закрыло расследование в ноябре 2016 года. Джоли попросила у следователей документы, чтобы выяснить, почему дело закрыли. Однако информаторы таблоида "Page Six" считают, что вся ситуация "искусственна", ведь Анджелина хочет лишить бывшего мужа родительских прав.



Ранее мы уже сообщали , что Брэд Питт подавал в суд на Джоли из-за продажи общего имущества российскому олигарху.















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