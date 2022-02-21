Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли: к делу причастен российский бизнесмен

Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли за то, что она продала свою долю во французской винодельне, которую они вместе купили – и где они поженились – российскому бизнесмену. Об этом сообщает Reuters.

Актер Брэд Питт и актриса Анджелина Джоли позируют на премьере фильма "Дерево жизни" - Reuters

В иске, поданном в Лос-Анджелесе, Питт сказал, что Джоли нарушила их соглашение не продавать свои интересы в Chateau Miraval без согласия другой стороны, продав свою долю подразделения Stoli Group, производителю алкогольных напитков, контролируемому олигархом Юрием Шефлером.

В 2008 году супруги, получившие Оскар, приобрели контрольный пакет акций компании Miraval, которая находится в деревне Корренс на юго-востоке Франции, между Марселем и Ниццей. Там они поженились в 2014 году.

58-летний Питт сказал, что он "вложил деньги и капитал", чтобы сделать Miraval одним из известнейших в мире производителей розового вина, годовой доход которого превышает 50 миллионов долларов, говорится в жалобе.

Он обвинил 46-летнюю Джоли в том, что она требовала от своей работы "незаработанной неожиданной прибыли", причиняя при этом "безвозмездный ущерб".

Согласно иску, Джоли сообщила Питту в январе 2021 года, что она приняла "болезненное решение с тяжелым сердцем" продать свою долю в Miraval и больше не может владеть бизнесом из-за своих личных возражений.

Переговоры о выкупе между Питтом и Джоли сорвались пять месяцев спустя, говорится в жалобе.

Tenute del Mondo, подразделение частной компании Stoli, объявило о покупке части Джоли в октябре.

Иск в Верховный суд Лос-Анджелеса требует возмещения неопределенной компенсации и штрафного ущерба за нарушение контракта и других юридических требований.

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году, а их развод стал окончательным в 2019 году. У них шестеро детей.

Как сообщали ранее "Комментарии", известный певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли.

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