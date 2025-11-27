logo

«Что-то здесь не так»: блоггер намекнул на неожиданную правду о громкой помолвке MELOVIN
«Что-то здесь не так»: блоггер намекнул на неожиданную правду о громкой помолвке MELOVIN

После романтической сцены помолвки певца MELOVIN, всколыхнувшей сеть, блоггер Ваня Рассел намекнул: история могла быть тщательно спланирована. В центре подозрений - профессиональная фотосессия, странные совпадения и рекламная активность, появившаяся сразу после помолвки. Действительно ли это был искренний момент или только часть громкой пиар-стратегии?

27 ноября 2025, 14:47
Автор:
avatar

Проніна Анна

У мережі вибухнула дискусія навколо гучної події в житті співака MELOVIN — та тепер вона отримала несподіваний поворот. Блогер Ваня Рассел в інтерв’ю Славі Дьоміну заявив, що момент, який шокував фанів і спричинив хвилю обговорень, може бути не таким, яким здається. Про це пише жіночий журнал "Хочу". 

«Что-то здесь не так»: блоггер намекнул на неожиданную правду о громкой помолвке MELOVIN

Ходят слухи, что помолвка MELOVIN – фейк

Рассел звернув увагу на деталі, які, за його словами, "випадають із природності": професійний фотограф, ідеальна постановка кадру та вибір центральної локації в Києві. Він припускає, що те, що мільйони сприйняли за щирий момент, могло бути частиною заздалегідь підготовленого плану.

Блогер також відзначив дивний збіг: одразу після публікацій у мережі почалася реклама книги, пов’язаної зі співаком, а в постах MELOVIN з’явилися згадки про майбутні концерти. Це, на думку Рассела, створює відчуття "пазлу, який складається надто підозріло рівно".

«Что-то здесь не так»: блоггер намекнул на неожиданную правду о громкой помолвке MELOVIN - фото 2

"Я хочу вірити, що це справжній момент, але в шоу-бізнесі все продумують наперед. І багато фактів вказують саме на це", — сказав він.

Блогер підкреслив: суспільство побачило красиву картинку, однак питання залишаються — і їх стає тільки більше.




